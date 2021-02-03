  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$822
;
8
Dejar una solicitud
ID: 28489
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se nov i moderan poslovni prostor površine 42m², smješten u prizemlju nove luksuzne zgrade u naselju Zagorič, Podgorica, na 150m od Vezirovog mosta. Struktura: ulazni hodnik, dvije odvojene prostorije, moderno opremljeno kupatilo i prostrana terasa. Obje prostorije imaju izlaz na terasu. Karakteristike prostora: • Klimatizovan, • Podno grijanje, • Pametni dodirni prekidači za svjetlo, omogućavaju upravljanje rasvjetom putem dodira ili mobilne aplikacije. Lokacija osigurava odličnu vidljivost i pristup, što ga čini idealnim za kancelarije, ordinacije, agencije ili druge vrste poslovanja. U cijenu zakupa je uključeno parking mjesto. Cijena zakupa: 700€.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Montenegro
de
$1,89M
Complejo residencial Astar Marina
Meljine, Montenegro
de
$299,691
Barrio residencial Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
de
$152,569
Barrio residencial Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,230
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Está viendo
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial with pool in Kumbor
Complejo residencial with pool in Kumbor
Complejo residencial with pool in Kumbor
Complejo residencial with pool in Kumbor
Complejo residencial with pool in Kumbor
Mostrar todo Complejo residencial with pool in Kumbor
Complejo residencial with pool in Kumbor
Kumbor, Montenegro
de
$142,874
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 43–76 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo complejo residencial moderno en el pintoresco pueblo de Kumbor, a solo 6 km de la ciudad de Herceg Novi. La distancia al mar está a sólo 300 m, y el lujoso complejo Portonovi está a solo 800 m.Ventajas de esta oferta:• Impresionantes vistas al mar – cada apartamento ofrece impresion…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.2
190,037
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
351,966
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$245,285
Prodaje se trosoban stan površine 91 m², u naselju Preko Morače, u zgradi novije gradnje. Stan se nalazi na četvrtom spratu, bez lifta, i raspoređen je kao dupleks – zauzima i poslednji sprat zgrade. Prostor je funkcionalno organizovan, idealan za porodični život, a lokacija je mirna i dobro…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones