Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Izdaje se nov i moderan poslovni prostor površine 42m², smješten u prizemlju nove luksuzne zgrade u naselju Zagorič, Podgorica, na 150m od Vezirovog mosta.
Struktura: ulazni hodnik, dvije odvojene prostorije, moderno opremljeno kupatilo i prostrana terasa. Obje prostorije imaju izlaz na terasu.
Karakteristike prostora:
• Klimatizovan,
• Podno grijanje,
• Pametni dodirni prekidači za svjetlo, omogućavaju upravljanje rasvjetom putem dodira ili mobilne aplikacije.
Lokacija osigurava odličnu vidljivost i pristup, što ga čini idealnim za kancelarije, ordinacije, agencije ili druge vrste poslovanja.
U cijenu zakupa je uključeno parking mjesto.
Cijena zakupa: 700€.
Podgorica, Montenegro
