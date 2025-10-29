Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Honduras

Islas de la Bahía
301
Roatán
222
José Santos Guardiola
56
Utila
19
Casa 4 habitaciones en French Harbour, Honduras
Casa 4 habitaciones
French Harbour, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Número de plantas 2
Your dream home in beautiful French Cay! Set on a 0.23-acre property with mature trees and v…
$289,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Casa 5 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 5 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Número de plantas 2
This beautiful & versatile home is located in the waterfront community of Mariposa at Caribe…
$399,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 819 m²
Número de plantas 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Casa 3 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 3 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Número de plantas 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Thatch Point, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Thatch Point, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
Número de plantas 3
Discover this stunning, modern 3-bedroom, 3.5-bathroom condo located within the exclusive be…
$399,000
Casa 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
Luxury tropical living designed by Balitecture, furnished by Thai Natura. Steps from the Car…
$500,000
Casa 2 habitaciones en Punta Gorda, Honduras
Casa 2 habitaciones
Punta Gorda, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Casa 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 2
Este 3 dormitorios 2 Baños casa se encuentra en la comunidad de Sandy Bay es la casa mejor p…
$210,000
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D4, West Bay. Ya sea que usted está buscando una…
$785,000
Casa 3 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 3 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 307 m²
Número de plantas 2
Experimente la mezcla perfecta de elegancia, comodidad y encanto caribeño en esta exquisita …
$699,900
Casa 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
¡Vives mejor! Este stand solo 3 dormitorios 2 baño completo casa lo ofrece TODO! SEA VIEWS &…
$429,000
Casa 6 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 6 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 613 m²
Número de plantas 3
Actualmente en construcción y casi terminada - Esta amplia residencia de tres niveles está p…
$1,39M
Casa 3 habitaciones en Punta Gorda, Honduras
Casa 3 habitaciones
Punta Gorda, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 315 m²
Número de plantas 2
Descubra su casa de ensueño en las hermosas Residencias Ocean Hills, con 3 dormitorios y 3,5…
$359,000
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
Bienvenidos a esta extraordinaria finca de lujo situada en el Aeropuerto Road en Utila, Bay …
$600,000
Casa 2 habitaciones en French Harbour, Honduras
Casa 2 habitaciones
French Harbour, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Número de plantas 1
Escapar a la tranquilidad en Mahogany Hills, encaramado sobre el puerto francés. Esta encant…
$310,000
Casa 3 habitaciones en West End, Honduras
Casa 3 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
Esta encantadora casa se encuentra en el sereno Gibson Bight barrio, este nuevo y bellamente…
$259,000
Casa 7 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 7 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 437 m²
Número de plantas 3
Bienvenidos a su próxima oportunidad de inversión en la vibrante comunidad de Sandy Bay, Roa…
$540,000
Casa 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Número de plantas 1
Descubra esta impresionante casa de 2 dormitorios, 2,5 baño en la exclusiva comunidad cerrad…
$549,000
Casa 2 habitaciones en Calabash Bight, Honduras
Casa 2 habitaciones
Calabash Bight, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Propiedad única frente al mar en Port Royal. Este paquete de 6 acres tiene 200' de hermosa p…
$1,000,000
Casa 3 habitaciones en West End, Honduras
Casa 3 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Discover your tropical sanctuary at Jungle Pearl A one-of-a-kind 3-bedroom, 3-bath home. …
$445,000
Casa 2 habitaciones en Colón, Honduras
Casa 2 habitaciones
Colón, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 226 m²
Número de plantas 1
Bienvenido a Paraiso Escondido en Balfate, Balfate se encuentra a una hora en coche de la ce…
$170,000
Casa 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 3
Experimente lo mejor de la isla viviendo en esta exquisita casa de 3 dormitorios, 2 baños en…
$465,000
Adosado Adosado 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Adosado Adosado 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Número de plantas 2
Roatan 1 es una gran comunidad! Con piscina y zona verde, agradable para paseos y agradable …
$265,000
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Número de plantas 1
Este lujoso Marina Front Villa de 2,600 pies cuadrados es una de las villas más grandes de P…
$495,000
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Escapar al paraíso con este impresionante dormitorio, un dormitorio frente a la playa en la …
$295,000
Casa 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Número de plantas 2
Exquisita casa dúplex en venta, a solo 2 minutos a pie de la playa con acceso a muelles. Uni…
$450,000
Casa 4 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 4 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 511 m²
Número de plantas 1
Impresionante 3 Dormitorios, 3.5 Baño Totalmente Amueblado Casa en Comunidad Gated. ¡Bienve…
$988,000
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Número de plantas 2
Diseñado a medida por Hal Sorrenti de Sorrenti Design Associates, esta impresionante casa tr…
$495,000
