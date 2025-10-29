Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio en venta en Honduras

Islas de la Bahía
94
Roatán
88
Coxen Hole
12
José Santos Guardiola
6
95 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
$279,000
Dejar una solicitud
Agencia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 819 m²
Número de plantas 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
$550,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 1
Experience island living at its best with this 2-bedroom, 2-bath condo for sale in Kai Linda…
$349,000
Dejar una solicitud
Ness Wii MarketNess Wii Market
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Thatch Point, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Thatch Point, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
Número de plantas 3
Discover this stunning, modern 3-bedroom, 3.5-bathroom condo located within the exclusive be…
$399,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Bldg D 1st Floor Beachfront Condo D4, West Bay. Ya sea que usted está buscando una…
$785,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Número de plantas 1
Este lujoso Marina Front Villa de 2,600 pies cuadrados es una de las villas más grandes de P…
$495,000
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Escapar al paraíso con este impresionante dormitorio, un dormitorio frente a la playa en la …
$295,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Descubra el equilibrio perfecto entre comodidad, lujo y sostenibilidad en este exclusivo con…
$380,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 1
Presentando Roatan Gardens, un nuevo y emocionante desarrollo de condominios situado en West…
$170,000
Dejar una solicitud
VernaVerna
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Ya sea que usted está buscando un…
$795,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 1
Este apartamento de 2 dormitorios, 2 baños ofrece vistas directas al mar y una cómoda vida e…
$449,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 1
Presentando Acqua Di Mare Resort, 2 dormitorios, 2 baños condominio. Esta unidad es una unid…
$549,999
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 1
Condo A1 en Ludy's Village ofrece comodidad llave en mano en el corazón de Sandy Bay. Este c…
$189,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 1
Presentando Roatan Gardens, un nuevo y emocionante desarrollo de condominios situado en West…
$205,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 058 m²
Número de plantas 1
Oportunidad de propiedad completa Posee una rodaja de paraíso en la Bahía Infinity, West Ba…
$469,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 1
Luxury Beachside Condo en West Bay. Prime Location " Investment Potential. Experimente el pi…
$475,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 186 m²
Número de plantas 3
Ocean One - Villa 7 ofrece un lujoso retiro de 3 dormitorios y 4 baños en una de las comunid…
$599,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Roatán, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Roatán, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 1
Descubre El Wave, un condominio principal en el encantador Blue Bahia Resort, ahora disponib…
$250,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Número de plantas 1
Ubicado en el corazón de Ludy's Village, Sandy Bay, Bella Caribbean ofrece una isla moderna …
$184,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 17 habitaciones en Roatán, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 17 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Área 1 087 m²
Número de plantas 3
Exclusive Beachfront Resort Opportunity. Positioned in one of Roatán's most prestigious c…
$5,80M
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 1
Experimente el epítome de lujo en SeaSalt Residences, donde cada día se siente como unas vac…
$1,19M
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium B2 2nd Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
$520,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Número de plantas 1
Bienvenido a su retiro de sueños en la impresionante plantación de árboles de loro, Unidad 1…
$450,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 1
Welcome to Condo 2A in Sunset Villas, a beautifully appointed and well-equipped unit offerin…
$360,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 404 m²
Número de plantas 2
Rock Point Villas es un desarrollo de 4 villas situado en una ubicación deseable en Sandy Ba…
$350,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Número de plantas 1
Descubra su casa de ensueño en este hermoso y espacioso apartamento de 3 dormitorios, 3,5 ba…
$699,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 1
Entra en Casa Castaway y abraza el encanto relajado de la isla viviendo. Ubicado en la parte…
$269,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D3, West Bay. A diferencia de todo lo que se en…
$875,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Número de plantas 1
Condo D3 at Ludy's Village offers smart, stylish island living in a compact, functional layo…
$199,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West End, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 1
FINANCIACIÓN AVAILABLE! ¿Estás buscando un condominio totalmente amueblado situado en la zon…
$154,900
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Honduras

