  2. Honduras
  3. Residencial
  4. Casa

Casas en Venta en Honduras

Islas de la Bahía
207
Roatán
134
José Santos Guardiola
50
Utila
19
Casa 4 habitaciones en French Harbour, Honduras
Casa 4 habitaciones
French Harbour, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Número de plantas 2
Your dream home in beautiful French Cay! Set on a 0.23-acre property with mature trees and v…
$289,000
Casa 5 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 5 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Número de plantas 2
This beautiful & versatile home is located in the waterfront community of Mariposa at Caribe…
$399,000
Casa 3 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 3 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Número de plantas 2
Discover your tropical paradise in this exquisite two-level villa located in the serene Cora…
$425,000
Casa 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
Luxury tropical living designed by Balitecture, furnished by Thai Natura. Steps from the Car…
$500,000
Casa 2 habitaciones en Punta Gorda, Honduras
Casa 2 habitaciones
Punta Gorda, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
LOCATION LOCATION LOCATION 2.92 acre property with expansive Ocean Views. Exceptional Value …
$600,000
Casa 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 2
Este 3 dormitorios 2 Baños casa se encuentra en la comunidad de Sandy Bay es la casa mejor p…
$210,000
Casa 3 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 3 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 307 m²
Número de plantas 2
Experimente la mezcla perfecta de elegancia, comodidad y encanto caribeño en esta exquisita …
$699,900
Casa 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
¡Vives mejor! Este stand solo 3 dormitorios 2 baño completo casa lo ofrece TODO! SEA VIEWS &…
$429,000
Casa 6 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 6 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 613 m²
Número de plantas 3
Actualmente en construcción y casi terminada - Esta amplia residencia de tres niveles está p…
$1,39M
Casa 3 habitaciones en Punta Gorda, Honduras
Casa 3 habitaciones
Punta Gorda, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 315 m²
Número de plantas 2
Descubra su casa de ensueño en las hermosas Residencias Ocean Hills, con 3 dormitorios y 3,5…
$359,000
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
Bienvenidos a esta extraordinaria finca de lujo situada en el Aeropuerto Road en Utila, Bay …
$600,000
Casa 2 habitaciones en French Harbour, Honduras
Casa 2 habitaciones
French Harbour, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Número de plantas 1
Escapar a la tranquilidad en Mahogany Hills, encaramado sobre el puerto francés. Esta encant…
$310,000
Casa 3 habitaciones en West End, Honduras
Casa 3 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
Esta encantadora casa se encuentra en el sereno Gibson Bight barrio, este nuevo y bellamente…
$259,000
Casa 7 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 7 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 437 m²
Número de plantas 3
Bienvenidos a su próxima oportunidad de inversión en la vibrante comunidad de Sandy Bay, Roa…
$540,000
Casa 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 214 m²
Número de plantas 1
Descubra esta impresionante casa de 2 dormitorios, 2,5 baño en la exclusiva comunidad cerrad…
$549,000
Casa 2 habitaciones en Calabash Bight, Honduras
Casa 2 habitaciones
Calabash Bight, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Propiedad única frente al mar en Port Royal. Este paquete de 6 acres tiene 200' de hermosa p…
$1,000,000
Casa 3 habitaciones en West End, Honduras
Casa 3 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Discover your tropical sanctuary at Jungle Pearl A one-of-a-kind 3-bedroom, 3-bath home. …
$445,000
Casa 2 habitaciones en Colón, Honduras
Casa 2 habitaciones
Colón, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 226 m²
Número de plantas 1
Bienvenido a Paraiso Escondido en Balfate, Balfate se encuentra a una hora en coche de la ce…
$170,000
Casa 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 3
Experimente lo mejor de la isla viviendo en esta exquisita casa de 3 dormitorios, 2 baños en…
$465,000
Adosado Adosado 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Adosado Adosado 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Número de plantas 2
Roatan 1 es una gran comunidad! Con piscina y zona verde, agradable para paseos y agradable …
$265,000
Casa 3 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 3 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Número de plantas 2
Exquisita casa dúplex en venta, a solo 2 minutos a pie de la playa con acceso a muelles. Uni…
$450,000
Casa 4 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 4 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 511 m²
Número de plantas 1
Impresionante 3 Dormitorios, 3.5 Baño Totalmente Amueblado Casa en Comunidad Gated. ¡Bienve…
$988,000
Casa 3 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 3 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Número de plantas 2
Diseñado a medida por Hal Sorrenti de Sorrenti Design Associates, esta impresionante casa tr…
$495,000
Casa 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Casa 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Número de plantas 1
Ubicado en un pintoresco barrio de la isla a lo largo de las costas arenosas de Sandy Bay, r…
$499,000
Casa 4 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 4 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 623 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a White Hills en Coral Views. Esta casa ofrece las mejores vistas tanto al lado n…
$1,45M
Casa 2 habitaciones en Pollytilly Bight, Honduras
Casa 2 habitaciones
Pollytilly Bight, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 61 m²
Número de plantas 2
Esta impresionante propiedad de 3 acres ofrece una rara combinación de océano sin obstáculos…
$450,000
Casa 4 habitaciones en Roatán, Honduras
Casa 4 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 201 m²
Número de plantas 3
¡Rojo! Esta casa de la isla cuenta con dos dormitorios convenientemente situados en la plant…
$265,000
Casa 2 habitaciones en Calabash Bight, Honduras
Casa 2 habitaciones
Calabash Bight, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 284 m²
Número de plantas 1
¡Nuevo hogar moderno construido! Entra para descubrir este hermoso interior que combina perf…
$779,000
Casa 4 habitaciones en Utila, Honduras
Casa 4 habitaciones
Utila, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 229 m²
Número de plantas 1
Esta vibrante casa frente al mar de 4 dormitorios en Utila es una verdadera joya del Caribe,…
$599,000
Casa 5 habitaciones en José Santos Guardiola, Honduras
Casa 5 habitaciones
José Santos Guardiola, Honduras
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 465 m²
Número de plantas 2
Precio de 250.000 dólares. Con un espectacular paseo marítimo de 3 acres, esta propiedad úni…
$1,000,000
Tipos de propiedades en Honduras

adosados

Parámetros de las propiedades en Honduras

Baratos
De lujo
