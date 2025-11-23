Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Honduras

Islas de la Bahía
98
Roatán
90
Coxen Hole
13
José Santos Guardiola
8
184 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 1
This beachfront condo is only steps away from the white sand beach and all the amenities in …
$629,000
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 1
Infinity Bay Beach Resort es un destino destacado en la isla paradisíaca de Roatan, situada …
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 1
Occupying the entire second floor of the new building at Caribe Tesoro, this brand-new, 4-be…
Precio en demanda
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Número de plantas 2
¿Buscas un hogar asequible con un MILLION DOLLAR? Mahogany Hills Villas es un proyecto asequ…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West End, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 1
FINANCIACIÓN AVAILABLE! ¿Estás buscando un condominio totalmente amueblado situado en la zon…
Precio en demanda
MIPIFMIPIF
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Número de plantas 1
¡No te pierdas la oportunidad de asegurar la unidad final disponible en este esperado desarr…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 12 577 m²
Número de plantas 1
No te pierdas esta oportunidad única de poseer uno de los tres condominios preconstruidos en…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 15 574 m²
Número de plantas 1
Aluna Condos ha llegado, y esta exclusiva residencia en planta baja con piscina ampliada y e…
Precio en demanda
VernaVerna
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Número de plantas 1
Posee su pedazo de paraíso en Pristine Bay, la comunidad de campo de golf portada más import…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
IB 1401 Primera planta
Precio en demanda
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Número de plantas 1
Experimente el epítome de lujo en SeaSalt Residences, donde cada día se siente como unas vac…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 819 m²
Número de plantas 1
Luxury Oceanfront Condo 3306 at The Kimpton Grand Roatan Experience refined Caribbean liv…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 1
Luxury Beachside Condo en West Bay. Prime Location " Investment Potential. Experimente el pi…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Sandy Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Sandy Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 1
Descubra el equilibrio perfecto entre comodidad, lujo y sostenibilidad en este exclusivo con…
Precio en demanda
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Número de plantas 2
Experimente la mezcla perfecta del diseño contemporáneo y la tranquilidad de la isla en esta…
Precio en demanda
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Número de plantas 1
Bienvenido a Jardines de Catalina Condo B4! Esta encantadora unidad de segundo piso, una hab…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 564 m²
Número de plantas 1
Entra en un lujo relajado en la playa con el Lionfish Condo, un hermoso retiro con vista al …
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en French Harbour, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
French Harbour, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 1
Despertarse en el corazón del puerto francés, una de las comunidades más rápidas y accesible…
Precio en demanda
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Número de plantas 3
Bienvenido a la casa Aqua Aura situada en la costa de Utila! Esta impresionante propiedad of…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West End, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 1
Welcome to Condo 2A in Sunset Villas, a beautifully appointed and well-equipped unit offerin…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 186 m²
Número de plantas 3
Ocean One - Villa 7 ofrece un lujoso retiro de 3 dormitorios y 4 baños en una de las comunid…
Precio en demanda
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Número de plantas 1
Turn-key, totalmente amueblado, a sólo 99 pasos del puerto deportivo. El vecino Lot 133. Dis…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Thatch Point, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Thatch Point, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 372 m²
Número de plantas 3
El balneario Las Palmas eleva la isla caribeña viviendo en su mejor momento con una playa pr…
Precio en demanda
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Número de plantas 2
Esta dos historia Gibson Bight 4 plex es un corto 5 minutos en coche de Playa de la Media Lu…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
Exceptional Value in Roatan1! This remodeled 3-bedroom, 3-bathroom villa offers an incredibl…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 1
Acuarelas Fase 2: Village Condominium B2 2nd Floor East Building. Ubicado en la ''mejor pla…
Precio en demanda
Apartamento en Honduras
Apartamento
Honduras
Número de plantas 1
¡Descubre su pijama del Paraíso! Esta encantadora casa de 2 dormitorios, 1 baño, junto con u…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
STUNNING GROUND FLOOR CONDO - DIRECT POOL ACCESS at INFINITY BAY RESORT Completamente renov…
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en West Bay, Honduras
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
West Bay, Honduras
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 6 954 m²
Número de plantas 1
No te pierdas esta rara oportunidad de poseer una hermosa habitación de 1 dormitorio, 1 baño…
Precio en demanda
