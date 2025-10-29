Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Residencial
  4. Adosado

Adosados en Venta en Honduras

Islas de la Bahía
8
Roatán
8
Adosado Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Coxen Hole, Honduras
Adosado Adosado 3 habitaciones
Coxen Hole, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Número de plantas 2
Roatan 1 es una gran comunidad! Con piscina y zona verde, agradable para paseos y agradable …
$265,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 2 habitaciones en Roatán, Honduras
Adosado Adosado 2 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 226 m²
Número de plantas 2
Descubre el encanto de Pristine Bay, con esta elegante propiedad de 2 dormitorios, 2,5 baños…
$499,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Adosado Adosado 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 1
Disfrute de las tranquilas mañanas junto a la piscina, y las noches bajo las estrellas! Un r…
$999,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Adosado Adosado 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 1
Diseño contemporáneo cumple con la belleza natural en SeaSalt C3. Con vistas al mar elevadas…
$1,20M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Adosado Adosado 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 1
Lujo Isla Pura con una extraordinaria conexión con el mar y el cielo, C4 es la joya de la co…
$1,29M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 2 habitaciones en West End, Honduras
Adosado Adosado 2 habitaciones
West End, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 1
Soak in panoramic ocean views from this elegante 2 bedroom, 2 bathroom second-floor residenc…
$1,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Century 21Century 21
Adosado Adosado 2 habitaciones en West Bay, Honduras
Adosado Adosado 2 habitaciones
West Bay, Honduras
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Número de plantas 1
Welcome to Duplex B3 in the exclusive Blue Roatan community! This beautiful 2-bedroom, 2-bat…
$525,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 3 habitaciones en Roatán, Honduras
Adosado Adosado 3 habitaciones
Roatán, Honduras
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 261 m²
Número de plantas 2
Descubre el encanto de Pristine Bay, con esta elegante propiedad de 3 dormitorios, 2,5 baños…
$599,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wendy Roatan Realty & Associates
Idiomas hablados
English

Parámetros de las propiedades en Honduras

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir