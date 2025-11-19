Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Herceg Novi
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Piscina

Dúplex con piscina en venta en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

Dúplex Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Dúplex 2 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1
Venta de apartamentos de lujo dúplex con vistas al mar – Herceg Novi, MontenegroApartamentos…
$303,455
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir