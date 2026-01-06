Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Danilovgrad
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Municipio de Danilovgrad, Montenegro

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Danilovgrad, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Danilovgrad, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Piso 2/2
Espacioso y funcional apartamento de 71m2 en el segundo piso de un edificio nuevo de baja al…
$154,945
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipio de Danilovgrad, Montenegro

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir