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Apartamentos en venta en Municipio de Danilovgrad, Montenegro

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Danilovgrad
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5 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Danilovgrad, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Exclusive, fully renovated apartment in a house in the very center of Danilovgrad, on a corn…
$208,575
VAT
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Apartamento 1 habitación en Danilovgrad, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Un apartamento de dos dormitorios muy amplio y bien diseñado de 71 m2 está en venta, situado…
$150,637
VAT
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Apartamento 1 habitación en Danilovgrad, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
A very spacious and well-designed two-bedroom apartment of 71 m² is for sale, located on the…
$150,637
VAT
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Apartamento 1 habitación en Danilovgrad, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Exclusivo apartamento totalmente reformado en una casa en el mismo centro de Danilovgrad, en…
$208,575
VAT
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Apartamento 4 habitaciones en Spuz, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Spuz, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Dos casas, superficie total de 200 m2 y 90 m2, cocina de verano de 20 m2, dependencias. parc…
$438,020
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