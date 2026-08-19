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Propiedades residenciales en venta en Municipio de Danilovgrad, Montenegro

;
Danilovgrad
18
Spuz
5
Kosic
3
36 propiedades total found
Villa en , Montenegro
Villa
, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
En venta se encuentran villas modernas en un complejo residencial bien mantenido en Danilovg…
$772,601
VAT
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Vendedor particular
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English, Русский, Crnogorski
Villa 1 habitación en Danilovgrad, Montenegro
Villa 1 habitación
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Una encantadora casa de una habitación reformada con un patio privado está disponible para l…
$196,673
VAT
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Casa 4 habitaciones en Kosic, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Kosic, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 2
Casa en venta en Danilovgrad, puebloPigtail. La superficie base de la casa es de 144 m2. El …
$290,954
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 1 habitación en Danilovgrad, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Exclusive, fully renovated apartment in a house in the very center of Danilovgrad, on a corn…
$208,575
VAT
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Villa en Danilovgrad, Montenegro
Villa
Danilovgrad, Montenegro
Área 930 000 m²
vast estate of 97,000 m² in Gornji Bandići, just 15 km from the center of Podgorica.This is …
$3
VAT
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Casa 3 habitaciones en Spuz, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Spuz, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
Una amplia casa en venta cerca de la ciudad de Danilovgrad (Spuzh). La zona de la casa es de…
$164,480
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TekceTekce
Villa 2 habitaciones en Danilovgrad, Montenegro
Villa 2 habitaciones
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Amplia casa de 360 m2 (planta baja + primera planta) con ático (potkrovlje) en una parcela d…
$289,687
VAT
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Villa en Danilovgrad, Montenegro
Villa
Danilovgrad, Montenegro
Parcela en venta en Sladojevo Kopit – 1900m2 – Cerca de la autopista Danilovgrad-Podgorica V…
$57,075
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Casa en Municipio de Danilovgrad, Montenegro
Casa
Municipio de Danilovgrad, Montenegro
Área 140 m²
Venta es una casa lista para vivir con una superficie de 66 m2 con una instalación adicional…
$157,626
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Casa 3 habitaciones en Danilovgrad, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Danilovgrad, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 2
Venta: una pequeña casa reformada con su propio terreno. Ubicación: Danilovgrad, a unos 5 mi…
$74,987
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Casa 4 habitaciones en Spuz, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Spuz, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 1
Casa legalizada de 145m2 está en venta, con un edificio auxiliar adicional (garaje) de 25m2,…
$180,923
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Villa 2 habitaciones en Danilovgrad, Montenegro
Villa 2 habitaciones
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Spacious house of 360 m² (ground floor + first floor) with attic (potkrovlje) on a 2,341 m² …
$289,687
VAT
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Casa 2 habitaciones en Municipio de Danilovgrad, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Municipio de Danilovgrad, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 2
Una casa de 74 m2 está en venta. Se encuentra en el suburbio de Danilovgrad, distrito de Fru…
$127,350
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Casa 5 habitaciones en , Montenegro
Casa 5 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Una casa con una parcela y renta lista está en venta cerca del Monasterio de Ostrog. Superfi…
$168,258
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Apartamento 1 habitación en Danilovgrad, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Un apartamento de dos dormitorios muy amplio y bien diseñado de 71 m2 está en venta, situado…
$150,637
VAT
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Apartamento 1 habitación en Danilovgrad, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
A very spacious and well-designed two-bedroom apartment of 71 m² is for sale, located on the…
$150,637
VAT
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Villa 1 habitación en Spuz, Montenegro
Villa 1 habitación
Spuz, Montenegro
Habitaciones 1
Área 75 m²
Venta: una hermosa y espaciosa finca en Spuž, ideal para la vida familiar, relajación, o inv…
$259,211
VAT
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Villa en Danilovgrad, Montenegro
Villa
Danilovgrad, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 79 m²
Número de plantas 2
Villa Monte - una forma de vida completamente nueva con magníficos colores de la naturaleza …
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en , Montenegro
Casa 3 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Número de plantas 1
Una nueva casa en el centro de Spuzh. La zona de la casa es de 115m2 en una parcela de 1260 …
$150,259
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Casa 1 habitacion en R 23, Montenegro
Casa 1 habitacion
R 23, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 1
La casa con una superficie de 62 m2 se encuentra en una parcela plana con una superficie tot…
$152,606
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Villa 1 habitación en Danilovgrad, Montenegro
Villa 1 habitación
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 1
Área 930 000 m²
vasta finca de 97.000 m2 en Gornji Bandići, a solo 15 km del centro de Podgorica. Esta es un…
$3
VAT
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Apartamento 1 habitación en Danilovgrad, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Exclusivo apartamento totalmente reformado en una casa en el mismo centro de Danilovgrad, en…
$208,575
VAT
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Villa 1 habitación en M 3, Montenegro
Villa 1 habitación
M 3, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Una encantadora casa de una habitación reformada está disponible para la venta en Danilovgra…
$196,673
VAT
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Casa 2 habitaciones en Municipio de Danilovgrad, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Municipio de Danilovgrad, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Número de plantas 1
Venta es una casa de piedra robusta en excelente estado, totalmente habitable, con muebles y…
$84,143
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Casa 2 habitaciones en , Montenegro
Casa 2 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
La casa es de 120m2 en una parcela de 2154m2 100m de la carretera entre Podgorica y Danilovg…
$219,053
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Casa 3 habitaciones en , Montenegro
Casa 3 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Hermosa casa de apilador tradicional con una superficie de 130m2 en una parcela de 670m2. En…
$349,772
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Casa 3 habitaciones en Municipio de Danilovgrad, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Municipio de Danilovgrad, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 2
Casa en venta en Bare, Danilovgrad, La casa tiene una superficie de 130 m2 con parcela de 55…
$197,560
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Casa 3 habitaciones en Jastreb, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Jastreb, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Una casa en venta en una gran parcela cerca de Danilovgrad. El área de la casa es de 120m2 e…
$125,737
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Casa 4 habitaciones en Kosic, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Kosic, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Número de plantas 2
La casa es de 208 m2. Está situado en el distrito de Kosic, a pocos minutos en coche del cen…
$176,157
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Casa 2 habitaciones en Municipio de Danilovgrad, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Municipio de Danilovgrad, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Número de plantas 1
Casa con una superficie de 73m2 en el pueblo. Martiniichi, Danilovgrad. La casa se encuentra…
Precio en demanda
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Tipos de propiedades en Municipio de Danilovgrad

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipio de Danilovgrad, Montenegro

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
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