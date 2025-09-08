Casa en condominio en la montaña en venta en Budva, Montenegro

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/3
$582,340
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 4/5
$324,667
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/5
$129,359
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 14
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 4/7
$190,011
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 2/7
$426,469
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/9
$154,603
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Número de plantas 5
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 8/15
$315,630
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/5
$144,297
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 6/9
$455,817
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso -1/10
$402,815
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Área 90 m²
$546,266
Apartamento independiente Piso independiente en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 1/4
$130,759
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 10/13
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 3/5
$401,969
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 4/5
$154,603
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 2/5
$329,821
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
$443,197
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/6
$233,291
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 4
$164,163
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 7
$194,800
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
$865,606
