  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Residencial
  5. Piso independiente
  6. Garaje

Casa en condominio con garaje en venta en Budva, Montenegro

7 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1/3
$582,340
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 14
Precio en demanda
Apartamento independiente Piso independiente en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 1/4
$130,759
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 3/5
$401,969
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
$443,197
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
$865,606
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Budva, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/4
$207,677
