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Alquiler a largo plazo de estudios con vistas al mar en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
9
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1 propiedad total found
Estudio 1 habitacion en Sveti Stefan, Montenegro
Estudio 1 habitacion
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Propiedades en alquiler, Montenegro, Sveti Stefan.Un apartamento estudio moderno con una sup…
$527
por mes
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Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

con Jardín
con Vista a la montaña
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