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Arrendamiento a largo plazo propiedad en Municipio de Budva, Montenegro

;
Budva
258
Becici
79
Sveti Stefan
18
Przno
16
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464 propiedades total found
Villa en Budva, Montenegro
Villa
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Una exclusiva villa de lujo disponible en alquiler dentro de los prestigiosos jardines de Du…
$1
por mes
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 6
ID-639📍 Blaja Ivanovic Street🌊 Sólo 150m al mar✨ Sobre el apartamento:• 2 dormitorios• 1 bañ…
$1,765
por mes
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ATI Real Estate
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Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 69 m²
Piso 2
♪ID 621🏠 С📐 🛗 🛋️ Структура:••• 2 с• 2 сану — с ванно•🐾 💶 ▪️🌴 •• Сент📞 +38269581127 (telegram…
$1,389
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 2
Área 50 m²
Estructura del apartamento: Nueva casa. cocina-comedor, 1 dormitorio, 1 baño, Terraza con un…
$2,096
por mes
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GATE Realty
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Budva Center – 1-Bedroom Apartment (Annual Rent) en Budva, Montenegro
Budva Center – 1-Bedroom Apartment (Annual Rent)
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Budva Center – Apartamento de 1 dormitorio (Alquiler anual)📍 Centro de Budva 📐 48 m2 Silenci…
$1,060
por mes
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Villa de tres dormitorios en Budva, Montenegro
Villa de tres dormitorios
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
‍Este complejo de villa está situado en el municipio de Budva, a 10 km del centro de la ciud…
$3,129
por mes
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Bečići – One-Bedroom Apartment in STATUS Complex 📐 46 m² | 🌊 Sea View | 🏊‍♂️ Swimming Pool en Becici, Montenegro
Bečići – One-Bedroom Apartment in STATUS Complex 📐 46 m² | 🌊 Sea View | 🏊‍♂️ Swimming Pool
Becici, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Spacious and bright apartment with a separate bedroom, modern design, and Italian furniture.…
$925
por mes
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Adosado 5 habitaciones en Katun Rezevici, Montenegro
Adosado 5 habitaciones
Katun Rezevici, Montenegro
Dormitorios 5
Área 220 m²
Estructura adosada: 4 dormitorios, 5 baños, cocina - salón, piscina instalaciones: vistas pi…
$3,493
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 7
Ofrecemos un apartamento de una habitación, situado en una zona residencial de Budva - Dubov…
$703
por mes
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1-Bedroom Apartment for Rent – Old Bakery Residence, Budva en Budva, Montenegro
1-Bedroom Apartment for Rent – Old Bakery Residence, Budva
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
📐 45 m² | 🛏 1 bedroom | 🅿️ Garage parking 📍 3rd floor The apartment is fully furnished a…
$989
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 3
#pass #bechichiID 651🏡 Alquilaré un apartamento con 1 dormitorio en Becici (distrito de Ivan…
$820
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Apartamento con 2 dormitorios y vistas al mar - Becicici (Ivanovici) Moderno apartamento se …
$996
por mes
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Budva Center – 2-Bedroom Apartment for Annual Rent en Budva, Montenegro
Budva Center – 2-Bedroom Apartment for Annual Rent
Budva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Budva Center – Apartamento de 2 dormitorios para alquiler anual📍 Center of Budva📐 80 m2 Sile…
$942
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Piso 3
Inmobiliaria MontenegroAlquiler: un apartamento de tres dormitorios con vistas al mar, 89m2,…
$2,344
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Przno, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Przno, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 1
Un elegante apartamento estudio de 28 m2 en alquiler, situado en el lujoso complejo de Most …
$586
por mes
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Apartamento 2 habitaciones en Przno, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Przno, Montenegro
Dormitorios 2
Área 50 m²
La estructura del apartamento: 1 dormitorio, 1 baño, cocina - salón, terraza. Amenities: SEA…
$815
por mes
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GATE Realty
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Apartamento 1 habitacion en Becici, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Becici, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 4
Inmobiliarias, Montenegro, BečićiUn apartamento de una habitación en alquiler en el complejo…
$1,172
por mes
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AMFORA REAL ESTATE
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Apartamento 2 habitaciones en Becici, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Becici, Montenegro
Dormitorios 2
Área 47 m²
Estructura del apartamento: 1 dormitorio, 1 baño, cocina - salón, terraza. Amenities: VIEW T…
$815
por mes
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Two-bedroom apartment for long-term rent in Dukley Gardens, first line by the sea en Budva, Montenegro
Two-bedroom apartment for long-term rent in Dukley Gardens, first line by the sea
Budva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
The apartment is fully furnished and equipped with modern appliances. Apartment layout: …
$4,624
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Becici, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Becici, Montenegro
Dormitorios 3
Área 70 m²
La estructura del apartamento: 2 dormitorios, 1 baño, cocina - salón, terraza. Instalaciones…
$1,747
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Przno, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Przno, Montenegro
Dormitorios 1
Área 350 m²
Un centro de SPA con una superficie de 350 m2 se vende en la ciudad de Przno. El espacio est…
$5,861
por mes
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Villa en Lapcici, Montenegro
Villa
Lapcici, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1
Situado a solo 10 minutos en coche del centro de Budva, Villa en Lapcici ofrece la mezcla pe…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Budva, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
📍 Alquiler de apartamento de una habitación en Budva con piscina para relajarseID-630Superfi…
$2,346
por mes
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Apartamento en Budva, Montenegro
Apartamento
Budva, Montenegro
Dormitorios: 4 Ubicación: Rosino, Mainsky Put. Google coordenadas: 42.293313, 18. 4 años. …
Precio en demanda
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MONTBEL D.O.O.
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🏡 Budva Center – 2-Bedroom Apartment (near Montefish) en Budva, Montenegro
🏡 Budva Center – 2-Bedroom Apartment (near Montefish)
Budva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
🏡 Budva Center – Apartamento de 2 dormitorios (cerca de Montefish)📏 108 m2 Silencio 🏢 6a pla…
$2,355
por mes
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Apartamento 3 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Budva, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Piso 1
Inmobiliaria MontenegroUn hermoso apartamento de tres dormitorios en alquiler en el casco an…
$1,876
por mes
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Casa 5 habitaciones en Budva, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
#pass #budvaID 635🏠 Villa en alquiler en Budva con piscina y patio.📐 Superficie de la casa: …
$5,856
por mes
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Apartamento 1 habitacion en Becici, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Becici, Montenegro
Dormitorios 1
Área 38 m²
¡Alquila antes de la temporada! La estructura del apartamento: 1 habitación, 1 baño, terraza…
$699
por mes
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English, Русский, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Budva, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Budva, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
♪ID 628🏠 С📐 💶 📌 📞 +38269581127 (telegrama, viber)
$699
por mes
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Budva, Becici – Studio Apartment for Annual Rent en Becici, Montenegro
Budva, Becici – Studio Apartment for Annual Rent
Becici, Montenegro
Área 29 m²
Budva, Becici – Studio Apartment for Annual Rent🏢 Tamaño: 29 m2🏙 Planta: 5Estudio totalmente…
$474
por mes
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Tipos de propiedades en Municipio de Budva

apartamentos
casas independientes
bienes raíces comerciales

Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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