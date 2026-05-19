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Arrendamiento a largo plazo estudios en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
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15 propiedades total found
Budva City Center | Long-Term Rental of 3 Studios in the WoW Complex en Budva, Montenegro
Budva City Center | Long-Term Rental of 3 Studios in the WoW Complex
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 7/14
📍Location: The very center of Budva, just 50 meters from the sea 🏢 The WoW complex is a mod…
$929
por mes
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Studio Apartment 40 m² for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025 en Budva, Montenegro
Studio Apartment 40 m² for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Studio Apartment 40 m² for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025 The st…
$770
por mes
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32 m² Studio for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025 en Budva, Montenegro
32 m² Studio for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025
Budva, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
32 m² Studio for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025 Just 200 meters …
$525
por mes
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Bečići Studio Apartment in STATUS Complex 📐 34 m² | 🌊 Sea View | 🏊‍♂️ Swimming Pool en Becici, Montenegro
Bečići Studio Apartment in STATUS Complex 📐 34 m² | 🌊 Sea View | 🏊‍♂️ Swimming Pool
Becici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Spacious and bright studio with modern design, Italian furniture, and a functional kitchen (…
$809
por mes
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Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 1
Un apartamento cómodo y totalmente amueblado está disponible para alquiler a largo plazo en …
$465
por mes
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Studio for Rent Until the Season in WoW Building! en Budva, Montenegro
Studio for Rent Until the Season in WoW Building!
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 2
Área 40 m²
The apartment is in a new complex in Budva. The apartment has an elevator and is close to ca…
$581
por mes
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furnished studio apartments for rent in Bečići. en Becici, Montenegro
furnished studio apartments for rent in Bečići.
Becici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Piso 2
Located on the 2 floor. The studio apartment has a terrace with furniture. Apartment i…
$462
por mes
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Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Un estudio cómodo y funcional está disponible para alquilar en el barrio Dubovica Lux en Bud…
$469
por mes
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Bečići, Acacia Building – One-Bedroom Apartment for Rent Until Season en Becici, Montenegro
Bečići, Acacia Building – One-Bedroom Apartment for Rent Until Season
Becici, Montenegro
Habitaciones 1
Área 40 m²
Bečići, Acacia Building – One-Bedroom Apartment for Rent Until Season   40 m² apartmen…
$467
por mes
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Becici, WOW complex – studio for rent for a year. Available from October 31, 2025. en Becici, Montenegro
Becici, WOW complex – studio for rent for a year. Available from October 31, 2025.
Becici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Becici, WOW Complex – Studio for Rent for a Year A cozy 29 m² studio apartment is availab…
$468
por mes
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Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1
Nos complace presentarle con una oferta para alquilar un apartamento en la hermosa ciudad co…
$465
por mes
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Estudio 1 habitacion en Sveti Stefan, Montenegro
Estudio 1 habitacion
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Propiedades en alquiler, Montenegro, Sveti Stefan.Un apartamento estudio moderno con una sup…
$527
por mes
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Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Piso 2
Un apartamento estudio totalmente amueblado está disponible para alquilar por un año en Bije…
$403
por mes
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Studio, Przno, in the Most Olive complex en Przno, Montenegro
Studio, Przno, in the Most Olive complex
Przno, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
📍 Location: Przno, in the Most Olive complex 🏡 Size: 28 m² Description: Modern and cozy …
$580
por mes
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Estudio en Budva, Montenegro
Estudio
Budva, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 1
Ofrecemos para alquilar un apartamento nuevo y amueblado en Budva. Esta propiedad es perfect…
$581
por mes
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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