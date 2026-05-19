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Alquiler a largo plazo de restaurantes con vistas al mar en Municipio de Budva, Montenegro

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1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 123 m² en Rafailovici, Montenegro
Restaurante, cafetería 123 m²
Rafailovici, Montenegro
Dormitorios 1
Área 123 m²
Se puede alquilar un espacio comercial/restaurante totalmente equipado de 123 m2, situado en…
$7,033
por mes
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Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

con Vista a la montaña
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