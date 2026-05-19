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Arrendamiento a largo plazo restaurantes en Municipio de Budva, Montenegro

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4 propiedades total found
Restaurante, cafetería 90 m² en Budva, Montenegro
Restaurante, cafetería 90 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Área 90 m²
Restaurante totalmente equipado para alquilar en Budva, Rozino – 90 m2 con almacenamientoUn …
$5,392
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Restaurante, cafetería 123 m² en Rafailovici, Montenegro
Restaurante, cafetería 123 m²
Rafailovici, Montenegro
Dormitorios 1
Área 123 m²
Se puede alquilar un espacio comercial/restaurante totalmente equipado de 123 m2, situado en…
$7,033
por mes
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Restaurante, cafetería 97 m² en Budva, Montenegro
Restaurante, cafetería 97 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Área 97 m²
Un restaurante totalmente equipado está disponible para alquilar en una de las zonas más con…
$2,755
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Restaurante, cafetería 700 m² en Becici, Montenegro
Restaurante, cafetería 700 m²
Becici, Montenegro
Dormitorios 1
Área 700 m²
Piso 3
Inmobiliarias, Montenegro, Budva, BečićiSe está alquilando un hotel de 700 m2 en Bečići. Se …
$79,710
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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