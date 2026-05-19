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Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas a la montaña en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
13
Katun Rezevici
6
Sveti Stefan
10
Blizikuce
3
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2 propiedades total found
Villa en Lapcici, Montenegro
Villa
Lapcici, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1
Situado a solo 10 minutos en coche del centro de Budva, Villa en Lapcici ofrece la mezcla pe…
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Villa en Becici, Montenegro
Villa
Becici, Montenegro
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 12
Área 350 m²
Piso 3
Nos complace presentar una oferta exclusiva para el alquiler de una villa situada en la impr…
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Tipos de propiedades en Municipio de Budva

villas
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

con Jardín
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