  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Blizikuce
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Blizikuce, Montenegro

3 propiedades total found
🏡 New 3-Bedroom Villa with Private Pool & Sea View – Blizikuće, Budva en Blizikuce, Montenegro
🏡 New 3-Bedroom Villa with Private Pool & Sea View – Blizikuće, Budva
Blizikuce, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
🏡 Villa de 3 dormitorios con piscina privada y mar Ver – Blizikuće, BudvaUna villa de 3 dorm…
$2,931
por mes
Dejar una solicitud
Villa de 4 dormitorios en Blizikuce, Montenegro
Villa de 4 dormitorios
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Una villa nueva exclusiva está disponible para alquiler a largo plazo. Esta impresionante pr…
$11,854
por mes
Dejar una solicitud
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Casa 3 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Número de plantas 3
Montenegro.Elite pueblo situado a 15 km de BudvaOfrecemos para alquilar una pequeña villa de…
$2,061
por mes
Dejar una solicitud
