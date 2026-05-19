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Alquiler a largo plazo de bienes raíces comerciales con vistas al mar en Municipio de Budva, Montenegro

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Budva
20
Becici
3
Propiedad comercial Borrar
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2 propiedades total found
De inversiones 190 m² en Budva, Montenegro
De inversiones 190 m²
Budva, Montenegro
Dormitorios 1
Área 190 m²
Piso 10
Se ofrece una terraza en la azotea de 190 m2 con vistas panorámicas al asentamiento de Vidik…
$1,758
por mes
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Restaurante, cafetería 123 m² en Rafailovici, Montenegro
Restaurante, cafetería 123 m²
Rafailovici, Montenegro
Dormitorios 1
Área 123 m²
Se puede alquilar un espacio comercial/restaurante totalmente equipado de 123 m2, situado en…
$7,033
por mes
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Tipos de propiedades en Municipio de Budva

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Parámetros de las propiedades en Municipio de Budva, Montenegro

con Vista a la montaña
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