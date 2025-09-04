Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo propiedad en Petrovac, Montenegro

apartamentos
14
16 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1
For rent: Exclusively furnished two-bedroom apartment in Petrovac, with a total area of 60m²…
$1,399
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 3
Inmobiliaria Montenegro – PetrovacAlquiler: un confortable apartamento de dos dormitorios co…
$1,108
por mes
Casa 3 habitaciones en Katun Rezevici, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Katun Rezevici, Montenegro
Dormitorios 3
Área 220 m²
0/4#3720 📍Casa adosada en alquiler en Rozhevichi 📐Superficie 220m2 🏠Piso 3 + entrepiso…
$3,168
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 5
Alquiler ID7335. Amplio apartamento totalmente amueblado de 93 m2 se alquila, situado en la …
$1,602
por mes
Apartamento 1 habitación en Petrovac, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 1
Alquiler Petrovac #4993. Estudio en alquiler en un nuevo edificio. Ascensor. Piso 1. Amuebla…
$486
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 5
Inmobiliaria, MontenegroAmplio y totalmente amueblado apartamento de tres dormitorios de 136…
$1,865
por mes
Estudio 1 habitacion en Petrovac, Montenegro
Estudio 1 habitacion
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2
Inmobiliaria MontenegroAlquiler: apartamento estudio amueblado de 26m2 en Petrovac.El estudi…
$408
por mes
Apartamento 1 habitacion en Petrovac, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1
Le ofrecemos la oportunidad de alquilar un nuevo apartamento totalmente amueblado en la herm…
Precio en demanda
Apartamento 4 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Piso 2
Alquiler Petrovac No. 4061. Apartamento de 3 dormitorios para alquiler a largo plazo en Petr…
$1,702
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 5
Real Estate, MontenegroA beautifully furnished two-bedroom apartment with a stunning panoram…
$1,166
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3
Alquiler Petrovac No. 2749. Moderno apartamento con 3 dormitorios y salón, 2 baños, amplia t…
$1,544
por mes
Parcelas 6 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Parcelas 6 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 466 m²
Rustic Pastrovski-Style Villa con piscina y vistas panorámicas – Krusevica, Petrovac Situ…
$1,14M
por mes
Apartamento 1 habitacion en Petrovac, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Petrovac, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Alquiler: Apartamento amueblado de un dormitorio con vistas al mar en PetrovacEl apartamento…
$641
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 2
Alquiler Petrovac No4510. Piso de alquiler a largo plazo en Petrovac. El apartamento tiene 3…
$732
por mes
Apartamento en Petrovac, Montenegro
Apartamento
Petrovac, Montenegro
#Iznajmljivanje #Rezevici0/4#3720📍Iznajmite kuću u nizu u gradu Rezhevichi📐Površine 220m2Spr…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Petrovac, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Petrovac, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 1
Alquiler ID 4099, cómodo y lujoso apartamento de 2 dormitorios para alquiler a largo plazo e…
$938
por mes
