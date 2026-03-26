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Alquiler a largo plazo de casas independientes con jardín en Municipio de Bar, Montenegro

Bar
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2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Susanj, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Susanj, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Piso 4
Ofrecemos para alquilar un amplio apartamento en Šušanj, Bar, ideal para múltiples familias …
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Casa 3 habitaciones en Dindinovici, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Dindinovici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
Piso 3
Situado en la pintoresca zona de Zankovići en Bar, esta impresionante casa ofrece una superf…
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Bar, Montenegro

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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