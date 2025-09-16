Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Bar
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Arrendamiento a largo plazo casas independientes del mar en Municipio de Bar, Montenegro

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Dobra Voda, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Dobra Voda, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa de 130 m2 en alquiler en Bar, Dobra Voda, en una excelente ubicación a solo 150 met…
$828
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Ir