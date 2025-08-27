Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo propiedad en Municipio de Bar, Montenegro

Bar
8
17 propiedades total found
Apartment in the PMTR Residence en Bar, Montenegro
Apartment in the PMTR Residence
Bar, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5/8
La mejor ubicación: el centro de Bar, parque cercano, centro deportivo y estadio, paseo marí…
$582
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Apartamento renovado de 48 m2 en el corazón de Bar – Muévete listo Ubicación: Centro de l…
$128,005
por mes
Parcelas en Kunje, Montenegro
Parcelas
Kunje, Montenegro
Área 307 m²
Distancia al mar: 940 m a pieVer: Vista panorámica del Mar AdriáticoTamaño: 307 m2 totalAcce…
$38,401
por mes
Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Área 65 m²
133#4131 Alquiler de apartamento de lujo de un dormitorio en la ciudad de Bar El apartam…
$946
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Bar, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2/2
ID BR-119/07Luminoso apartamento con 2 dormitorios en alquiler en Shushan, cerca de la escue…
$984
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bar, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/2
ID BR-118/07Luminoso apartamento con 1 dormitorio en Shushan, junto a la escuela Anto Dzhedo…
$752
por mes
Casa 3 habitaciones en Dindinovici, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Dindinovici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
Piso 3
Situado en el pintoresco distrito de Zankovici de Bar, esta impresionante casa ofrece una su…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Bar, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/4
D BR-118/07Alquiler de un apartamento de dos niveles en el centro de Bar - comodidad complet…
$787
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Celuga, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Celuga, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5/5
ID BR-120/07Alquiler de apartamento moderno con 1 dormitorio en un nuevo complejo con piscin…
$694
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Utrg, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Utrg, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1
Arena Podličák No. 2762. Apartamento en alquiler con 2 dormitorios y con una hermosa y moder…
$1,655
por mes
Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Área 36 m²
#4124📍 Alquiler de un estudio desde 01.01.25 en la ciudad de BarUbicación: Faros Hotel, Soho…
$420
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 3
Área 125 m²
ID 0314 Alquiler de piso de tres habitaciones en la zona de Çućanj, Bar Superficie de 12…
$1,147
por mes
Casa 3 habitaciones en Tomba, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Tomba, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
ID BR-121/08Nueva casa moderna con 2 dormitorios en alquiler, Bar, TombaPisos: 1Dormitorios:…
$926
por mes
Oficina 256 m² en Dobra Voda, Montenegro
Oficina 256 m²
Dobra Voda, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 256 m²
Piso 1
Espacio de oficina en alquiler en un nuevo edificio en Bar, Dobra Voda, en una excelente ubi…
$5,818
por mes
Casa 3 habitaciones en Susanj, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Susanj, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
ID BR-122/08Casa en alquiler con 2 dormitorios, Bar, ShushanPisos: 1Dormitorios: 2Instalacio…
$694
por mes
villa de 5 dormitorios en Kunje, Montenegro
villa de 5 dormitorios
Kunje, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Piso 2
Villa je na Utjehi kod Bara.280 m25 spavaći sobi2 kupatilaSaunaBazenRoštilj5 TerasaAparcamiento
$1,746
por mes
Propiedad comercial 180 m² en Bjelisi, Montenegro
Propiedad comercial 180 m²
Bjelisi, Montenegro
Área 180 m²
Amplias instalaciones comerciales en alquiler en la ciudad de Bar. Debido a su atractiva ubi…
$3,142
por mes
