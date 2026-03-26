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Inversiones Inmobiliarias en Municipio de Bar, Montenegro

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De inversiones 50 m² en Bar, Montenegro
De inversiones 50 m²
Bar, Montenegro
Área 50 m²
Venta peluquería y masaje + habitación cosmética en el centro de la ciudad Bar Habitación e…
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MONTBEL D.O.O.
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De inversiones 130 m² en Bar, Montenegro
De inversiones 130 m²
Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 1
Bienvenidos a la oportunidad de tener un negocio próspero – un popular café situado en el co…
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