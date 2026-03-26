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Negocio en Venta en Municipio de Bar, Montenegro

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5 propiedades total found
Negocio listo 480 m² en Miljevci, Montenegro
Negocio listo 480 m²
Miljevci, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 480 m²
Número de plantas 4
Mini hotel en Sutomore El hotel está situado en la ciudad de Sutomore. Aparthotel de 4 plant…
$550,457
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Negocio listo 744 m² en Bar, Montenegro
Negocio listo 744 m²
Bar, Montenegro
Área 744 m²
Magnífico hotel en la ciudad de Bar, el hotel tiene cuatro plantas, en la primera planta hay…
$915,497
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Negocio listo 200 m² en Bar, Montenegro
Negocio listo 200 m²
Bar, Montenegro
Área 200 m²
Número de plantas 3
Apart-hotel con locales comerciales en un lugar único e histórico de la parte antigua de la …
$509,897
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Negocio listo 715 m² en Sutomore, Montenegro
Negocio listo 715 m²
Sutomore, Montenegro
Área 715 m²
Acogedor hotel moderno, situado entre pinos y cipreses en la pequeña ciudad de Sutomore, a s…
$2,20M
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Negocio listo 330 m² en Canj, Montenegro
Negocio listo 330 m²
Canj, Montenegro
Área 330 m²
Mini hotel en la localidad de Chan. El hotel cuenta con 10 apartamentos estudio con terrazas…
$405,600
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