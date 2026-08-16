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Villas en venta en South Eastern Region, Malta

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Marsascala
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Villa en Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Villa en Kappara Situado en la zona residencial de Kappara, esta espaciosa villa independie…
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Villa en Marsaxlokk, Malta
Villa
Marsaxlokk, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Lujo 400 SQM Villa con Garaje Interconectado Ofrecido en Forma de Shell y Freehold Esta imp…
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Villa en Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Marsascala Una extraordinaria villa independiente frente al mar situada en una impresionante…
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Dormitorios 6
Descubre esta exquisita villa de esquina separada en KAPPARA, acabada meticulosamente con lo…
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Villa en Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Kappara - Situado en una zona residencial tranquila y buscada, estas dos villas contemporáne…
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Villa en Marsaxlokk, Malta
Villa
Marsaxlokk, Malta
Dormitorios 4
Esta impresionante villa de 4 dormitorios en el encantador pueblo de Marsaxlokk es el epítom…
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TekceTekce
Villa en Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una Villa muy acabada, situada en esta zona tan buscada de Marsascala. La propiedad consta d…
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Villa en Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Kappara - Esta villa adosada de esquina se encuentra en una zona residencial muy bonita, sit…
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Villa en Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una Villa totalmente independiente moderna terminó con altos estándares y se estableció en u…
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Villa en Paola, Malta
Villa
Paola, Malta
Nº de cuartos de baño 4
Una hermosa Villa totalmente unifamiliar situada en 3 Carreteras Muy Bueno Lit Habitaciones …
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Villa 11 habitaciones en Cospicua, Malta
Villa 11 habitaciones
Cospicua, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
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Parámetros de las propiedades en South Eastern Region, Malta

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