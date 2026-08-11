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Villas en venta en San Gwann, Malta

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6 propiedades total found
Villa en San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 3
Un excelente VILLA totalmente independiente de verdadera excelencia, que ofrece un gran dise…
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Villa en San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Situado en los jardines de Monterosa, esta villa excepcional se ofrece en la etapa previa a …
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Villa en San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Número de plantas 2
$1,29M
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TekceTekce
Villa 11 habitaciones en San Gwann, Malta
Villa 11 habitaciones
San Gwann, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
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Villa en San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Nueva en el mercado es esta encantadora villa semi-departada con terreno de unos 500 metros …
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Villa 11 habitaciones en San Gwann, Malta
Villa 11 habitaciones
San Gwann, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37M
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