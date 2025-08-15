Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Rabat
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Rabat, Malta

Villa Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta villa pareada, situada en la zona más codiciada de Tal-Virtù, Rabat, ofrece un diseño c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
¡Agentes solosos! Ofreciendo este en un millón de villa, ubicada en la zona muy solicitada y…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado en la prestigiosa y tranquila zona de Tal-Virtù, Rabat, esta impresionante villa ofr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Hermoso desprendido Villa situada en una zona de 2000m2, muy privada gran piscina jardín de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta impresionante Villa en Rabat, Malta ofrece una lujosa vida con sus 4 amplios dormitorio…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 11 habitaciones en Rabat, Malta
Villa 11 habitaciones
Rabat, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 940 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente con Vistas Magníficas Ubicada en una zona residencial muy deseable de Ra…
$2,37M
Dejar una solicitud
Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una de las típicas villas impecablemente cuidadas de aproximadamente 335m2 en esta zona tan …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir