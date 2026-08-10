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Villas en venta en Central Region, Malta

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Attard
12
San Gwann
6
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32 propiedades total found
Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
ATTARD ANTE EXCLUSIVE SOLE AGENCY ANTE LUXURY FULLY DETACHED VILLA CON POOL - Sólo con Excel…
Precio en demanda
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Villa en Sliema, Malta
Villa
Sliema, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Una villa meticulosa acabada en esta zona más prestigiosa de Sliema Propiedad consta de una …
Precio en demanda
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Villa en Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Semi Villa independiente semi acabada en una parcela de 400 m2 situada en una preciosa zona …
Precio en demanda
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 3
Un excelente VILLA totalmente independiente de verdadera excelencia, que ofrece un gran dise…
Precio en demanda
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Villa en Santa Venera, Malta
Villa
Santa Venera, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa bien representada que ofrece 3 dormitorios y 2 baños, dispuesta a proporcionar una …
Precio en demanda
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Villa en Balzan, Malta
Villa
Balzan, Malta
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Majestic Chalet independiente que abarca casi 1.000 m2 con presencia arquitectónica sin igua…
Precio en demanda
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Villa en Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una villa totalmente unifamiliar muy grande situada en esta zona muy solicitada de Iklin Alo…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta moderna villa de 330m2 de nueva construcción, que se ofrece en forma semiacabada, cuent…
Precio en demanda
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Villa en Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Esta impresionante villa de 5 dormitorios, 4 baños ofrece un lujoso y espacioso espacio habi…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Elegante Villa de Freehold en Zona Residencial Prestigioso Situado en una de las zonas más …
Precio en demanda
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Villa en Birkirkara, Malta
Villa
Birkirkara, Malta
Una villa en Birkirkara con tres dormitorios y un garaje de un coche. La propiedad tiene una…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
SOLE AGENCY - Chalet exclusivo e impecable de doble fachada, lleno de luz natural y que ofre…
Precio en demanda
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Villa en Lija, Malta
Villa
Lija, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
LIJA 445m ¡Villa con LARGE GARDEN! SOLE AGENCY Bargain !!! Sólo con casas EXCEL. Una oportu…
Precio en demanda
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Villa en San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Situado en los jardines de Monterosa, esta villa excepcional se ofrece en la etapa previa a …
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Situado en la zona de la villa de Misrah Kola, Attard, esta villa bien equipada ocupa una ge…
Precio en demanda
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Villa en Balzan, Malta
Villa
Balzan, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una villa totalmente unifamiliar muy grande en la que se compone de un amplio recibidor que …
Precio en demanda
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Villa en Lija, Malta
Villa
Lija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
LIJA Semi Detached Villas se ofrecen a la venta en una zona muy prestigiosa de este pueblo t…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Situado en una zona tranquila y prestigiosa de Attard, esta villa moderna abarca cinco nivel…
Precio en demanda
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Villa en Ta Xbiex, Malta
Villa
Ta Xbiex, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Una villa de esquina totalmente separada en una de las zonas más prestigiosas de Ta Xbiex No…
Precio en demanda
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Villa 9 habitaciones en Attard, Malta
Villa 9 habitaciones
Attard, Malta
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 700 m²
Semi Detached Villa in Attard
$4,16M
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Villa en Santa Venera, Malta
Villa
Santa Venera, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
SANTA VENERA Situado en un barrio central y muy accesible, esta impresionante villa totalmen…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 4
Villa triple situada en Misrah Kola, Attard. El alojamiento consta de un luminoso salón y co…
Precio en demanda
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Villa en San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Número de plantas 2
$1,29M
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Villa 11 habitaciones en San Gwann, Malta
Villa 11 habitaciones
San Gwann, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
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Villa 8 habitaciones en Attard, Malta
Villa 8 habitaciones
Attard, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 620 m²
ATTARD - Villa altamente terminada en 530 metros cuadrados de terreno que consta de un hall …
$1,76M
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Villa en San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Nueva en el mercado es esta encantadora villa semi-departada con terreno de unos 500 metros …
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Villa 11 habitaciones en San Gwann, Malta
Villa 11 habitaciones
San Gwann, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37M
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Villa en Lija, Malta
Villa
Lija, Malta
LIJA - NUEVA EN EL MERCADO - Una gran parcela de tierra de 1935 SQM se ofrece a la venta en …
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Villa en Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Impresionante uno en un millón de chalet independiente situado en terrenos altos aproximadam…
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Parámetros de las propiedades en Central Region, Malta

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