Villas en venta en Southern Region, Malta

7 propiedades total found
Villa en Siggiewi, Malta
Villa
Siggiewi, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Villa de campo totalmente unifamiliar en aprox 6 tumoli en la parte superior de un valle dis…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Gudja, Malta
Villa
Gudja, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Gudja - Chalet independiente con gran jardín y piscina adecuado para el desarrollo 1200 m2 d…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Hamrun, Malta
Villa
Hamrun, Malta
La villa ofrece una sala de estar de planta abierta con grandes ventanales de piso a techo. …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Birzebbuga, Malta
Villa
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
A Villa En Birzebbugia midiendo 5 tumoli de tierra
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Luqa, Malta
Villa
Luqa, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una Villa impecablemente mantenida, de aproximadamente 1000m2. El alojamiento consta de un h…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Hamrun, Malta
Villa
Hamrun, Malta
La villa ofrece una sala de estar de planta abierta con grandes ventanales de piso a techo. …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Hamrun, Malta
Villa
Hamrun, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Villa muy bien cuidada, situada en una tranquila zona residencial en Blata l-Bajda. La propi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Southern Region, Malta

