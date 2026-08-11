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Villas en venta en Attard, Malta

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12 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Attard, Malta
Villa 10 habitaciones
Attard, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 370 m²
Número de plantas 2
Una villa excepcional, triple frente, semiconjunta situada en la zona residencial de Misrah …
$2,21M
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
ATTARD ANTE EXCLUSIVE SOLE AGENCY ANTE LUXURY FULLY DETACHED VILLA CON POOL - Sólo con Excel…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta moderna villa de 330m2 de nueva construcción, que se ofrece en forma semiacabada, cuent…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Elegante Villa de Freehold en Zona Residencial Prestigioso Situado en una de las zonas más …
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
SOLE AGENCY - Chalet exclusivo e impecable de doble fachada, lleno de luz natural y que ofre…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Situado en la zona de la villa de Misrah Kola, Attard, esta villa bien equipada ocupa una ge…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Situado en una zona tranquila y prestigiosa de Attard, esta villa moderna abarca cinco nivel…
Precio en demanda
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Villa 9 habitaciones en Attard, Malta
Villa 9 habitaciones
Attard, Malta
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 700 m²
Semi Detached Villa in Attard
$4,16M
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa independiente en las afueras de Mriehel, recientemente reformada y lista para mudarse.…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 4
Villa triple situada en Misrah Kola, Attard. El alojamiento consta de un luminoso salón y co…
Precio en demanda
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Villa 8 habitaciones en Attard, Malta
Villa 8 habitaciones
Attard, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 620 m²
ATTARD - Villa altamente terminada en 530 metros cuadrados de terreno que consta de un hall …
$1,76M
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