Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Siguldas novads
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Siguldas novads, Letonia

Sigulda
6
Apartamento Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 4
Área 146 m²
Piso 7/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$668,062
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 2 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 2
Área 46 m²
Piso 5/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$149,924
Dejar una solicitud
Apartamento 9 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 9 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 9
Área 279 m²
Piso 6/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$989,342
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Apartamento 3 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 3
Área 85 m²
Piso 4/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$291,629
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Sigulda, Letonia
Apartamento 4 habitaciones
Sigulda, Letonia
Habitaciones 4
Área 102 m²
Piso 2/7
LOFTS & El proyecto ROSEGOLD está ubicado en la calle Strelnieku, 8 - en la parte más respet…
$207,154
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Siguldas novads, Letonia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir