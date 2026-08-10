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Locales comerciales en venta en Ogre, Letonia

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 72 m² en Ogre, Letonia
Propiedad comercial 72 m²
Ogre, Letonia
Área 72 m²
Piso 1
Territorio - plaza de aparcamiento, aparcamiento gratuito, buena infraestructura, entrada de…
$116,788
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Propiedad comercial 10 064 m² en Ogre, Letonia
Propiedad comercial 10 064 m²
Ogre, Letonia
Área 10 064 m²
$567,695
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