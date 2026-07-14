Inmuebles comerciales Brivibas 68

Un proyecto residencial totalmente renovado en el corazón de Riga, en un edificio Art Nouveau en la calle Brīvības. Este es el tipo de dirección donde el carácter histórico ha sido cuidadosamente conservado y restaurado, mientras que el propio edificio ha sufrido una reconstrucción completa con utilidades actualizadas y sistemas eléctricos, junto con fachada refrescante y escalera. Destaca el proyecto que apreciará día a día: Un patio interior seguro y bien mantenido y acceso controlado al edificio (código/gate). Características históricas conservadas junto con acabados modernos y diseños prácticos dentro de los apartamentos. Ventanas de madera con triple acristalamiento para un mejor aislamiento de sonido en el centro de la ciudad. Puertas de entrada certificadas con calefacción por fuego (EI-30). Agradable altura de techo y la clásica sensación de “construcción pre-guerra”, sin sacrificar la comodidad moderna. Varios apartamentos están disponibles en el mismo edificio, con diferentes tamaños y conceptos interiores, desde diseños compactos hasta opciones más espaciosas. Una gran opción para vivir central o como una sólida propiedad de inversión con fuerte demanda de alquiler. Ponte en contacto y enviaré la lista de disponibilidad actual y organizaré una visualización.