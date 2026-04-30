Inmuebles comerciales Torņkalna Terases

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Torņakalna Terases se encuentra en Vienības gatve, una de las calles más antiguas y establecidas de Letonia, un lugar que da el proyecto tanto patrimonio como permanencia. Aléjate de los parques, las escuelas, las cafeterías y las principales instituciones académicas de la ciudad. Camine 500 metros, y llegará al río Daugava y al moderno paseo Mūkusalas.
Un nuevo y elegante barrio residencial se eleva como terrazas dentro del paisaje – cuidadosamente formadas en lugar de imponer, permitiendo que la luz y el aire fluyan naturalmente a través de los edificios.
Balcones y terrazas extienden espacios de vida al aire libre, mientras que el diseño en forma de V crea un patio interior tranquilo, protegido, que ofrece un ambiente seguro y tranquilo para el juego de niños.
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