Inmuebles comerciales Torņkalna Terases

Torņakalna Terases se encuentra en Vienības gatve, una de las calles más antiguas y establecidas de Letonia, un lugar que da el proyecto tanto patrimonio como permanencia. Aléjate de los parques, las escuelas, las cafeterías y las principales instituciones académicas de la ciudad. Camine 500 metros, y llegará al río Daugava y al moderno paseo Mūkusalas. Un nuevo y elegante barrio residencial se eleva como terrazas dentro del paisaje – cuidadosamente formadas en lugar de imponer, permitiendo que la luz y el aire fluyan naturalmente a través de los edificios. Balcones y terrazas extienden espacios de vida al aire libre, mientras que el diseño en forma de V crea un patio interior tranquilo, protegido, que ofrece un ambiente seguro y tranquilo para el juego de niños.