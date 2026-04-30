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Inmuebles comerciales Torņkalna Terases

Riga, Letonia
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ID: 34976
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1542
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 29/4/26

Localización

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  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga
  • Dirección
    Jelgavas iela, 9

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Sobre el complejo

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Torņakalna Terases se encuentra en Vienības gatve, una de las calles más antiguas y establecidas de Letonia, un lugar que da el proyecto tanto patrimonio como permanencia. Aléjate de los parques, las escuelas, las cafeterías y las principales instituciones académicas de la ciudad. Camine 500 metros, y llegará al río Daugava y al moderno paseo Mūkusalas. Un nuevo y elegante barrio residencial se eleva como terrazas dentro del paisaje – cuidadosamente formadas en lugar de imponer, permitiendo que la luz y el aire fluyan naturalmente a través de los edificios. Balcones y terrazas extienden espacios de vida al aire libre, mientras que el diseño en forma de V crea un patio interior tranquilo, protegido, que ofrece un ambiente seguro y tranquilo para el juego de niños.

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Riga, Letonia
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