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Locales comerciales en venta en Lielvarde, Letonia

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Propiedad comercial 1 350 m² en Lielvarde, Letonia
Propiedad comercial 1 350 m²
Lielvarde, Letonia
Área 1 350 m²
Piso 3
Extras de casa y casa - ascensor de carga. Territorio - territorio cerrado, entrada con tran…
$112,117
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