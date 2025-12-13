Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Letonia
  3. Kekavas novads
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Kekavas novads, Letonia

Apartamento 3 habitaciones en Jaunsils, Letonia
Apartamento 3 habitaciones
Jaunsils, Letonia
Habitaciones 3
Área 250 m²
Piso 24/24
Ático en Proyecto Solaris.El único apartamento en el piso. Las ventanas del salón tienen tre…
$587,027
