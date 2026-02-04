Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Letonia
  3. Dzerbenes pagasts
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Dzerbenes pagasts, Letonia

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Dzerbenes pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Dzerbenes pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 373 m²
En venta se ofrece una casa de tres plantas, con sauna y piscina, en la parte central de Ama…
$355,133
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Dzerbenes pagasts, Letonia

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir