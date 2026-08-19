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Casas en Venta en Adazu novads, Letonia

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Adazi
12
Carnikavas pagasts
10
Adazu pagasts
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29 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Carnikavas pagasts, Letonia
Casa 7 habitaciones
Carnikavas pagasts, Letonia
Habitaciones 7
Área 290 m²
Número de plantas 2
$913,723
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Casa 4 habitaciones en Adazi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 108 m²
Piso 1/1
Energy Class Unas casas adosadas Las paredes exteriores del edificio están aisladas, cubier…
$290,672
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Casa 1 habitación en Gauja, Letonia
Casa 1 habitación
Gauja, Letonia
Habitaciones 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Nuevas viviendas energéticamente eficientes de 70–120 m2 están en venta en amplias parcelas …
$147,744
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 4 habitaciones en Siguli, Letonia
Casa 4 habitaciones
Siguli, Letonia
Habitaciones 4
Área 170 m²
Piso 1/2
$247,664
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Tribus Realty
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Casa 5 habitaciones en Carnikavas pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Carnikavas pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 263 m²
Número de plantas 1
$420,932
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Tribus Realty
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Casa 4 habitaciones en Adazu pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Adazu pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 219 m²
$477,718
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Tribus Realty
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Adazi, Letonia
Casa
Adazi, Letonia
Casa de madera natural cerca de Riga en gran parcela con propio estanque. Propiedad tiene ed…
$343,934
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International real estate agency Habita
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Casa 4 habitaciones en Adazi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 112 m²
Piso 2/2
Energy Class Unas casas adosadas Las paredes exteriores del edificio están aisladas, cubier…
$325,567
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Casa 5 habitaciones en Adazu pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Adazu pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 198 m²
Piso 1/2
$378,746
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Tribus Realty
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Casa 4 habitaciones en Adazi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
El proyecto de arquitectura del pueblo de ambiente de Àdaži incluye uno y dos pisos diseñado…
$305,240
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Metropolis Riga
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English, Русский
Casa 4 habitaciones en Adazi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
El proyecto de arquitectura del pueblo de ambiente de Àdaži incluye uno y dos pisos diseñado…
$270,006
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Metropolis Riga
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English, Русский
Casa 4 habitaciones en Adazi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 108 m²
Piso 1/1
Energy Class Unas casas adosadas Las paredes exteriores del edificio están aisladas, cubier…
$279,041
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Casa 4 habitaciones en Adazi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 108 m²
Piso 1/1
Energy Class Unas casas adosadas Las paredes exteriores del edificio están aisladas, cubier…
$284,857
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Casa 6 habitaciones en Carnikavas pagasts, Letonia
Casa 6 habitaciones
Carnikavas pagasts, Letonia
Habitaciones 6
Área 377 m²
Piso 2/2
Ponemos a su atención una casa moderna con vistas a las dunas, situada en la ciudad de Tsarn…
$603,412
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Casa 2 habitaciones en Gauja, Letonia
Casa 2 habitaciones
Gauja, Letonia
Habitaciones 2
Área 70 m²
Piso 1
Nuevas viviendas energéticamente eficientes con una superficie de 65–120 m2 en amplias parce…
$147,744
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Casa 7 habitaciones en Baltezers, Letonia
Casa 7 habitaciones
Baltezers, Letonia
Habitaciones 7
Área 310 m²
Piso 2/2
Casa moderna y luminosa con jardín. Situado en una zona tranquila con acceso al lago Balteze…
$604,840
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Casa 4 habitaciones en Adazi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 114 m²
Piso 2/2
Energy Class Unas casas adosadas Las paredes exteriores del edificio están aisladas, cubier…
$289,625
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Casa 6 habitaciones en Baltezers, Letonia
Casa 6 habitaciones
Baltezers, Letonia
Habitaciones 6
Área 544 m²
Piso 2/2
Ofrecemos comprar la propiedad de lujo y equipada, localizada cerca del centro de la ciudad …
$692,692
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Casa 2 habitaciones en Adazi, Letonia
Casa 2 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 2
Área 67 m²
Piso 1/1
Vender una propiedad soleada Casa de marco de madera de toda la temporada con todas las com…
$133,730
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Casa 4 habitaciones en Adazu pagasts, Letonia
Casa 4 habitaciones
Adazu pagasts, Letonia
Habitaciones 4
Área 276 m²
$500,156
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English, Русский, Latviešu
Casa 4 habitaciones en Adazi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 112 m²
Piso 2/2
Energy Class Unas casas adosadas Las paredes exteriores del edificio están aisladas, cubier…
$284,857
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Casa 8 habitaciones en Carnikavas pagasts, Letonia
Casa 8 habitaciones
Carnikavas pagasts, Letonia
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 472 m²
Alquiler / Venta una casa familiar única en Carnikava, junto al mar. La casa es ideal para a…
$563,736
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Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 4 habitaciones en Adazi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 109 m²
Piso 1/2
Energy Class Unas casas adosadas Las paredes exteriores del edificio están aisladas, cubier…
$267,409
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Casa 5 habitaciones en Carnikavas pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Carnikavas pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
La vieja historia con comportamiento primitivo hacia arriba.Amplia zona verde • Sauna • Mira…
$340,591
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Metropolis Riga
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English, Русский
Casa 4 habitaciones en Adazi, Letonia
Casa 4 habitaciones
Adazi, Letonia
Habitaciones 4
Área 108 m²
Piso 1/1
Energy Class Unas casas adosadas Las paredes exteriores del edificio están aisladas, cubier…
$290,672
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Casa 8 habitaciones en Alderi, Letonia
Casa 8 habitaciones
Alderi, Letonia
Habitaciones 8
Área 390 m²
Número de plantas 2
Hermosa inmobiliaria para una vida cómoda en un lugar tranquilo de Aldera Adazhsky volost 5 …
$355,108
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Casa 6 habitaciones en Baltezers, Letonia
Casa 6 habitaciones
Baltezers, Letonia
Habitaciones 6
Área 380 m²
Número de plantas 2
casa de 2 pisos localizó sólo 4 km de Riga y 20 km de la vieja ciudad para la venta. Acompañ…
$588,345
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Casa 7 habitaciones en Carnikavas pagasts, Letonia
Casa 7 habitaciones
Carnikavas pagasts, Letonia
Habitaciones 7
Área 350 m²
Número de plantas 2
Para la casa de venta con el área viva 300m2, superficie total 380m2 cerca de Dzirnezera. …
$399,234
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Casa 5 habitaciones en Carnikavas pagasts, Letonia
Casa 5 habitaciones
Carnikavas pagasts, Letonia
Habitaciones 5
Área 297 m²
Número de plantas 2
casa Caliente, soleada para la venta en el parque natural costero de Carnikava. La última du…
$325,691
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Parámetros de las propiedades en Adazu novads, Letonia

con Terraza
con Vista al lago
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