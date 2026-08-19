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Locales comerciales en venta en Florencia, Italia

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Florencia
11
Greve in Chianti
3
17 propiedades total found
Propiedad comercial 2 200 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 2 200 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 200 m²
LD-0737. Futusky de la región de la Unión. La empresa de la industria de la industria de la…
$7,03M
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Propiedad comercial 2 840 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 2 840 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 840 m²
LD-0812. Villa impresionante construida a principios del siglo XX en la región de ChiantiEst…
$21,10M
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Propiedad comercial 700 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 700 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 700 m²
LD-0256. Propiedad prestigiosa en FlorenciaSituado en las colinas de la Toscana, cerca de ci…
$3,52M
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Propiedad comercial 613 m² en Grassina, Italia
Propiedad comercial 613 m²
Grassina, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 613 m²
KK-1261. Viña, bodega en ToscanaEsta finca de 41 hectáreas, situada en el corazón de la Tosc…
$3,28M
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Hotel 2 225 m² en Florencia, Italia
Hotel 2 225 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 225 m²
LD-1227. Lujo complejo hotelero en las inmediaciones de FlorenciaEste hotel de lujo se encue…
$15,24M
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Propiedad comercial 3 507 m² en San Cresci, Italia
Propiedad comercial 3 507 m²
San Cresci, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 3 507 m²
LD-1971. Villa de lujo entre las pintorescas colinas de ChiantiEn el verde pintoresco entorn…
$9,61M
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TekceTekce
Propiedad comercial 5 000 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 5 000 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 5 000 m²
LD-0270. Panadería de la Universidad de China. Suero de la República de China, Suero de la R…
$16,41M
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Propiedad comercial 675 m² en Greve in Chianti, Italia
Propiedad comercial 675 m²
Greve in Chianti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 675 m²
KK-1816. Viñedos, bodega en ChiantiVenta bodega con agroturismo en la región de Chianti Clas…
$4,28M
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De inversiones 3 000 m² en Florencia, Italia
De inversiones 3 000 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 3 000 m²
Número de plantas 3
Una propiedad única en venta cerca de Florencia. Licencia ilimitada para caza grande y peque…
$6,50M
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Propiedad comercial en Montaione, Italia
Propiedad comercial
Montaione, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
KK-090420. Maravillosa Villa. Agri-tourismAgriturismo notable, a partir del 1200 d.C. en el …
$4,34M
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Propiedad comercial 880 m² en Panzano in Chianti, Italia
Propiedad comercial 880 m²
Panzano in Chianti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 880 m²
IT-111017. Plutor de la planta de producción de la empresa de la industria del sector. И это…
$6,80M
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Propiedad comercial 1 125 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 1 125 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 125 m²
KK-1574. Vorororor de la República, Reducción de la Universidad de FНа холмах Кьянти, между …
$3,49M
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Propiedad comercial 1 000 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 1 000 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
LD-0805. Futusky, Futusky de la Futusky. Glayavnaya de la República de China y la República …
$9,38M
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Propiedad comercial 1 400 m² en Certaldo, Italia
Propiedad comercial 1 400 m²
Certaldo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 400 m²
KK-1158. Viñedos, bodega en Certaldo - provincia de Florencia - ToscanaFinca, bodega a pocos…
$3,52M
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Propiedad comercial 6 000 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 6 000 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 6 000 m²
LD-1616. Magnífica finca en las inmediaciones de ToscanaEntre las verdes colinas de Florenci…
$14,95M
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Propiedad comercial 2 400 m² en Florencia, Italia
Propiedad comercial 2 400 m²
Florencia, Italia
Área 2 400 m²
KK-1235. Viña en Toscana Vinicola FiorentinaEn Toscana, en una zona montañosa, a 10 km del c…
$2,34M
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Edificio rentable 1 065 m² en Florencia, Italia
Edificio rentable 1 065 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 065 m²
Número de plantas 3
Edificio residencial, construido en 1865 – 1897.sol. El arquitecto Narcisso Frosali en nombr…
$6,71M
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