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Hoteles en venta en Marcas, Italia

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bienes raíces comerciales
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6 propiedades total found
Hotel 550 m² en Lapedona, Italia
Hotel 550 m²
Lapedona, Italia
Habitaciones 16
Área 550 m²
El edificio está en tres niveles por unos 550 metros cuadrados con apartamentos, bodegas de …
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Hotel en Pesaro, Italia
Hotel
Pesaro, Italia
Habitaciones 115
Hotel de cuatro estrellas frente al mar con 115 habitaciones, restaurante, sala de conferencias, etc
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Hotel 700 m² en Lapedona, Italia
Hotel 700 m²
Lapedona, Italia
Habitaciones 23
Área 700 m²
Casa de campo con vistas al mar en dos niveles para más de 700 m2. Restaurante zona de cocin…
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TekceTekce
Hotel 600 m² en Borgo Pintura, Italia
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Italia
Habitaciones 16
Área 600 m²
Número de referencia: N663 ( R )Nombre de la propiedad: Casa RotondoUbicación: en el puebloC…
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Hotel 2 000 m² en Gradara, Italia
Hotel 2 000 m²
Gradara, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 000 m²
BG-181115. Uникальный исторический объект, отель в ГрадараХарактеристики комплекса, общая пл…
$3,52M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Hotel 3 000 m² en Porto Recanati, Italia
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Italia
Habitaciones 55
Área 3 000 m²
Hotel de 38 habitaciones con dos escaleras de restaurante y 5000 metros cuadrados de zona pa…
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