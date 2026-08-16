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Hoteles en venta en Terni, Italia

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8 propiedades total found
Hotel 350 m² en Terni, Italia
Hotel 350 m²
Terni, Italia
Habitaciones 18
Área 350 m²
Casa de campo en dos plantas por unos 170 metros cuadrados reformada en 2015 Planta baja con…
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Hotel 61 200 m² en Terni, Italia
Hotel 61 200 m²
Terni, Italia
Área 61 200 m²
Alojamiento turístico en unos 62 mil metros cuadrados a sólo 5 km del mar Edificio 160 m2 Pa…
$290,656
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Hotel 6 000 m² en Terni, Italia
Hotel 6 000 m²
Terni, Italia
Habitaciones 45
Área 6 000 m²
Gran casa de campo con dos accesorios y menos de 8,000 metros cuadrados con plantación de hi…
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Hotel 3 000 m² en Terni, Italia
Hotel 3 000 m²
Terni, Italia
Área 3 000 m²
Complejo que consta de hotel con 16 habitaciones y garaje, salón interior de 1.200 m2, salón…
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Hotel 600 m² en Terni, Italia
Hotel 600 m²
Terni, Italia
Habitaciones 24
Área 600 m²
Parcela edificable en posición panorámica en el suburbio del país, con la posibilidad de ane…
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Hotel 800 m² en Terni, Italia
Hotel 800 m²
Terni, Italia
Habitaciones 12
Área 800 m²
Casa de campo restaurado y utilizado como una casa de campo con seis habitaciones todas con …
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TekceTekce
Hotel 450 m² en Terni, Italia
Hotel 450 m²
Terni, Italia
Habitaciones 22
Área 450 m²
Parcela edificable en posición panorámica en el suburbio del país, con la posibilidad de ane…
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Hotel 500 m² en Terni, Italia
Hotel 500 m²
Terni, Italia
Habitaciones 16
Área 500 m²
Amplio apartamento ahora utilizado como consultorio médico en el primer piso de un edificio …
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