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Hoteles en venta en Venecia, Italia

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Hotel en Venecia, Italia
Hotel
Venecia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
IT-200618-3. Отель 3 * в ВенецииПродается Отель 3 * расположен в 5 минутах ходьбы от площади…
$8,79M
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Hotel en Mestre, Italia
Hotel
Mestre, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
IT-200618-4. Hotel 4 Venice. MestreVenta 4 * El hotel cuenta con 98 habitaciones, de las cua…
$12,31M
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Hotel en Venecia, Italia
Hotel
Venecia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
IT-200618-6. Venecia. Hotel - boutique 4 *Venta Hotel de 4 estrellas - boutique, categoría l…
$15,82M
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Hotel 1 000 m² en Venecia, Italia
Hotel 1 000 m²
Venecia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 000 m²
IT-200618-5. Venecia. Hotel 3 *Venta 3 * Hotel, Venezia, alla Ca'Doro, completamente renovad…
$12,89M
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