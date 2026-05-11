Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine

En el lujoso complejo Amdar Residence piscina, jardines, gimnasio sauna, Guardia 24 horas, estacionamiento, ascensor y ascensor shabbatical, ubicación tranquila, vista al mar y piscina Alquiler mensual: 8,100 nis (incluidos los cargos de copropiedad) + impuesto de vivienda / arnona 400 nios por mes 3,5 - 112 m2 piezas + 54 m2 terrazas (37 m2 + 17 m2), 2 dormitorios + 1 mamada / sala de seguridad equipada en vestidor Apartamento ofrece 1 baño 1 cuarto de ducha -2 Wc, • Una cocina doble totalmente equipada (carne/carne), aire acondicionado , refrigerador, TV por cable, lavavajillas, alarma... triple exposición, muy brillante, revivido completamente en diciembre 2025 Vista completa del mar Situado a 5 minutos a pie de la playa y el centro comercial