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Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine

Eilat, Israel
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ID: 36555
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Eilat
  • Dirección
    Avnei HaHoshen

Sobre el complejo

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En el lujoso complejo Amdar Residence piscina, jardines, gimnasio sauna, Guardia 24 horas, estacionamiento, ascensor y ascensor shabbatical, ubicación tranquila, vista al mar y piscina Alquiler mensual: 8,100 nis (incluidos los cargos de copropiedad) + impuesto de vivienda / arnona 400 nios por mes 3,5 - 112 m2 piezas + 54 m2 terrazas (37 m2 + 17 m2), 2 dormitorios + 1 mamada / sala de seguridad equipada en vestidor Apartamento ofrece 1 baño 1 cuarto de ducha -2 Wc, • Una cocina doble totalmente equipada (carne/carne), aire acondicionado , refrigerador, TV por cable, lavavajillas, alarma... triple exposición, muy brillante, revivido completamente en diciembre 2025 Vista completa del mar Situado a 5 minutos a pie de la playa y el centro comercial

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Eilat, Israel
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