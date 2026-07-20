  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux

Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux

Tel-Aviv, Israel
de
$980,720
;
5
Dejar una solicitud
ID: 38254
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David Ben Gurion

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Ideal de pies a tierra e inversión. 2 habitaciones de 56 m2 con amplio salón-cocina brillante y muy tranquilo, situado entre Ben Yehuda, Frishman y Gordon 7 minutos del mar. ¡No te pierdas!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse avec piscine prime location
Tel-Aviv, Israel
de
$2,46M
Barrio residencial Grand 2 pieces dans un immeuble dexception
Tel-Aviv, Israel
de
$885,600
Barrio residencial Ideal pied a terre parking ascenseur balcon a 4 mn de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$1,54M
Barrio residencial A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$7,544
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
de
$980,720
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Mostrar todo Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Barrio residencial 5 pieces de luxe rare a vendre premiere ligne de mer marina ashdod
Asdod, Israel
de
$1,80M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Florentine vue degagee
Barrio residencial Florentine vue degagee
Barrio residencial Florentine vue degagee
Barrio residencial Florentine vue degagee
Barrio residencial Florentine vue degagee
Mostrar todo Barrio residencial Florentine vue degagee
Barrio residencial Florentine vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$688,800
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el distrito de Florentine. Edificio bien mantenido con guardia 24/7, gimnasio y lavandería. 8a planta con 3 ascensores. Dos habitaciones. 30m2 + 8m2 balcón (5+3). Vista abierta al oeste. Calma y brillante. 1 estacionamiento subterráneo. Mamak (Mamad arrib…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Barrio residencial Projet neuf raanana
Ra'anana, Israel
de
$1,19M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir