  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Tel-Aviv, Israel
de
$3,57M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 35579
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Gershon Shats, 11

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Venta en la zona deseada de Montefiore Gershon Schatz Street En la tercera planta - fachada 3 habitaciones de 60 m2 + balcón de 15 m2 Medidor incluido Aparcamiento subterráneo Ascensor Edificio de sólo 10 inquilinos 2 apartamentos por planta Lease in progress until the end of August 2026 for a rent of 7,500 NIS per month.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Centre ville belle terrasse
Ra'anana, Israel
de
$3,99M
Barrio residencial Investissement rare en centre ville
Ra'anana, Israel
de
$2,89M
Barrio residencial A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
de
$2,65M
Barrio residencial Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Israel
de
$428,400
Barrio residencial Bon emplacement
Jerusalén, Israel
de
$1,42M
Está viendo
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Aviv, Israel
de
$3,57M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Givat mordechai entree herzog
Barrio residencial Givat mordechai entree herzog
Barrio residencial Givat mordechai entree herzog
Barrio residencial Givat mordechai entree herzog
Barrio residencial Givat mordechai entree herzog
Mostrar todo Barrio residencial Givat mordechai entree herzog
Barrio residencial Givat mordechai entree herzog
Jerusalén, Israel
de
$1,02M
El apartamento está situado en la entrada de Givat Mordechai, en el bulevar Herzog, cerca de Emek Hatsvaim y el jardín botánico. También está al pie de la nueva estación de tranvía, jardines de infancia y tiendas. Apartamento de 4 habitaciones con una superficie de 95 m2 registrados, 3 dorm…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Mostrar todo Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
En el famoso Park Tlv. Apartamento de 4 habitaciones en un nuevo edificio, 100 m2 con terraza 3 dormitorios + amplio salón 2 baños 17a planta con 2 baños, SHORT SIGHT 3 ascensores estacionamiento No te pierdas, gran inversión
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Mostrar todo Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Ascalón, Israel
de
$425,000
En el puerto deportivo de Ashkelon, en el edificio Ferreron, a 50 metros del mar, apartamento de 2 habitaciones en residencia con piscina. Muy buen producto de inversión o pie a tierra
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir