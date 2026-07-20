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Barrio residencial Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf entierement meuble haut standing luxueux magnifique proche de la mer spacieux

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38712
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
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  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
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Tel-Aviv, Israel
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