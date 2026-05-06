  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Appartement nahalat binyamin

Barrio residencial Appartement nahalat binyamin

Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 35917
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahalat Binyamin, 30

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Tel Aviv-Yafo Detalles: Partes: 2 Piso: 3/4 Superficie: 50 m2 Descripción: Situado en la mejor ubicación de Tel Aviv, en la famosa calle peatonal y tranquila Nahalat Binyamin. En un edificio clasificado, ocupado sólo por 3 años. Renovado por un arquitecto. Equipo e instalaciones: Avivi Kitchen Aire acondicionado central mini Rodillos eléctricos Intercomunicación Cocina de gas y nevera Gran espacio de almacenamiento común para todo el piso

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$963,300
Barrio residencial Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Hadera, Israel
de
$4,00M
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$676,000
Barrio residencial Top affaire
Tel-Aviv, Israel
de
$709,800
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,04M
Está viendo
Barrio residencial Appartement nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
de
$1,13M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Barrio residencial Projet rEsidentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,02M
A sólo 200 metros del mar Un proyecto residencial único con diseño contemporáneo de alta gama. A pocos minutos a pie de la playa, el zoco HaCarmel, Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard y el icónico distrito Neve Tzedek. Project Highlights: • Sólo 58 unidades: privacidad y exclusividad • P…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Mostrar todo Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Hadera, Israel
de
$2,07M
BZH RE/MAX Hadera presenta exclusivamente un producto raro: - Dúplex grande de 6 habitaciones de aproximadamente 140 m2, - Gran terraza pergola de 30 m2, - Cocina moderna abierta al salón, - Sala de estar con iluminación ambiental, - Amplia y confortable suite parental y 4 dormitorios adici…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial a quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre le plus luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Barrio residencial a quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre le plus luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Barrio residencial a quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre le plus luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Barrio residencial a quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre le plus luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Barrio residencial a quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre le plus luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Barrio residencial a quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre le plus luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
de
$1
En venta, a pocos minutos a pie del mar y cerca del Hotel Hilton, en el antiguo norte de Tel Aviv: apartamento de 3 habitaciones en venta, el más lujoso, completamente nuevo, con aparcamiento estándar. Totalmente amueblado, incluyendo todos los muebles y electrodomésticos Miele, y mucho más.…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir