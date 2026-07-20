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Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer

Tel-Aviv, Israel
de
$2,57M
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9
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ID: 38297
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/7/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Eybeschuts, 1

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Precioso ático situado entre el boulevard Nordau y el mar, con 2 hermosas terrazas de 30 y 20 m2, ascensor, 2 baños y vista abierta.

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Tel-Aviv, Israel
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